BentlageInvest

Trading hat mich schon immer fasziniert. Schon mit 11 Jahren handelte ich (über meinen Onkel und Vater) mit Aktien an der Börse. Während mir an meinem 11. Geburtstag viele Personen gewöhnliche Geschenke wie einen Zauberkasten gemacht haben, hat mein Onkel mir ein merkwürdiges Zertifikat geschenkt. Da drauf stand, dass er mir 100€ in Form von Commerzbank Aktien schenkte. Letztendlich haben die Aktien massiv am Wert verloren. Aber ich lernte wie ein wilder und siehe da schon fuhr ich erste Gewinne ein. Es machte mich süchtig. Kurse die explodieren oder komplett abstürzen. Riesen Milliardenbeträge die täglich verschoben werden. Bis heute habe ich mir einen beträchtlichen Betrag an der Börse aufgebaut und verwalte für eine Person ein 8-stelliges Depot. Meine Stärke liegt in der ruhigen Handhabe auch bei großen Summen. Denn das Prinzip ist aus meiner Sicht immer das gleiche. Die Personen mit Zeit und Geduld gewinnen immer an der Börse. Wer schnell kauft und verkauft ist aus meiner Sicht im Casino besser aufgehoben. Denn schnelles Geld gibt es für mich nicht. Deswegen gehe ich es gerne gemütlich an der Börse an. Mein Lieblingszitat: Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich tat meine Pflicht, und siehe, das Leben ward Freude. - Rabindranath Tagore mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre