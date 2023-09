Ich bin seit 20 Jahren in der Anlageberatung tätig mit dem Schwerpunkt Aktien. Seitdem investiere ich selbst in Aktien. Erfahrungen wurden von mir auch im Bereich Optionsscheine, Optionen und Zertifikate gesammelt. Die letzten 3 erfolgreichen Investments waren Nordex Dürr Canadian Solar Ich bin selbst für die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten positiv gestimmt. Selbst bei einer Seitwärtsbewegung lässt sich mit dieser Strategie eine sehr gute Rendite erzielen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre