I started with German stocks later on international stock portfolio. After a few stock market crashes I changed the strategy from long only to hedging the risks with Puts and Shorts. In 2008 mainly short based on the dramatic market conditions.The years 2021-2023 will be interesting and critical. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre