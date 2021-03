Daniel Beck

Seit dem Jahr 2008 bin ich in der Finanzbranche tätig. Dabei hat sich von Anfang an eine hohe Affinität zu Wertpapieren entwickelt, die im Laufe der Jahre kontinuierlich verfeinert und aufgebessert werden konnten. Der Handel mit Wertpapieren hat ganz klassisch mit der Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen im Bereich der Aktienfonds begonnen. Dies hat mich veranlasst eigene Recherchen zu einzelnen Unternehmen und die Bewertung von Unternehmenskennzahlen sowie Charttechnischen Ausprägungen anzustellen. Dies hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich Erfolge im Handel mit Aktien und Optionen eingestellt haben. Vor dem Hintergrund anhaltender niedriger Zinsen, sind Dividenden und Erträge aus Kursgewinnen die neue Art sein Vermögen zu erhalten und zu vermehren. Täglich werden 1-2 Stunden in die Bewertung von bestehenden Positionen und möglichen neuen Investments gesteckt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre