Ewald Sikler

Ich trade schon seit über 20 Jahren mit Aktien und Optionen in Vollzeit und lebe davon. Ich beschäftige mich auch schon seit Jahren mit Kryptowährungen und finde momentan so langsam dafür Investmentgelegenheiten an der Börse. Ich denke das die Blockchain das nächste große Ding wird wie das Internet in den 90ern. Deswegen habe ich mich entschlossen erstmals ein Wikifolio zu eröffnen um Unternehmen zu traden die von dieser Technik profitieren und Chancen haben langfristig die nächste Google oder Amazon zu werden. Die Blockchain-Technologie, welche die Basis des Bitcoin ist, stellt gewissermaßen eine Weiterentwicklung des Internets dar. Ihre technische Gestaltung ist auf die sichere Übertragung digitaler Werte ausgerichtet und ermöglicht nicht nur ihre nicht-manipulierbare Zuordnung zu ihrem Berechtigten, sondern auch ihren kryptographisch gesicherten Austausch und Speicherung. Das World Economic Forum (WEF) hat die Blockchain-Technologie in ihrem letzten Bericht als Megatrend geadelt, der die Welt nachhaltig verändern wird. Durch das Internet können digital Informationen ausgetauscht werden und durch die Blockchain können digitale Werte ausgetauscht werden. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Bestseller Regelmäßige Aktivität