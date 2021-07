PURE FOLIO managed by Boris Krahl PURE FOLIO verfolgt konsequent die Strategie des Value Investings, sprich des wertorientierten Investierens in Unternehmen hoher Qualität, wie sie von Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffet, etc. entwickelt wurde. Dabei gibt es zwei Kriterien, die für die Berücksichtigung eines Unternehmens durch PURE FOLIO entscheidend sind – Qualität und Preis. Qualitätskriterium Ausschließlich Unternehmen, die über eine weit überdurchschnittliche Qualität verfügen, kommen für eine Investition in Betracht. Zur Bewertung der Qualität werden im Rahmen der Fundamentalanalyse die Geschäftsberichtsdaten der letzten zehn Jahre ausgewertet. Wesentliches Augenmerk wird dabei auf eine kontinuierliche und überdurchschnittliche Gewinnentwicklung, eine konservative Finanzierungsstruktur, eine hohe Eigenkapitalrendite, eine geringe Zyklizität des Geschäftsmodells und einen niedrigen Investitionsbedarf für das operative Geschäft gelegt. Ergänzt wird die Fundamentalanalyse durch eine Bewertung der zukünftigen Entwicklungsperspektiven der Unternehmen. Nur Unternehmen, die die hohen Qualitätskriterien erfüllen, kommen für eine Berücksichtigung durch PURE Folio in Frage. Preiskriterium „Der Preis bestimmt die Rendite“. Nur wenn der Kaufpreis, der für ein Unternehmen verlangt wird, attraktiv ist, besteht die Möglichkeit, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Daher kann die Qualität eines Unternehmens noch so hoch sein, wenn der Preis übertrieben ist, kommt es für eine Berücksichtigung durch PURE FOLIO nicht in Frage. Zur Bewertung des Preises wird im Rahmen der Fundamentalanalyse der innere Wert des Unternehmens auf Basis der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermittelt. Der innere Wert stellt dabei den fairen Preis dar, der für das Unternehmen verlangt werden kann. Attraktiv für PURE FOLIO sind vor diesem Hintergrund Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt deutlich unterhalb ihres inneren Wertes gehandelt werden. Fundamentalanalyse, Werkzeuge und Datenbasis Die Fundamentalanalyse ist die Grundlage für die Investitionsentscheidungen. Hierfür wurde das PURE FOLIO Analysewerkzeug entwickelt und programmiert, mit dessen Hilfe es möglich ist, die Qualität und Preiswürdigkeit eines Unternehmens mit geringem Zeitaufwand zu bestimmen. Zusätzlich unterstützt das Analysewerkzeug beim aktiven Management der PURE FOLIOs. Die langfristigen, betriebswirtschaftlichen Daten zur Bewertung der Unternehmen werden dabei über einen kommerziellen Investmentdienstleister bezogen. Anlageschwerpunkte Der Kern von PURE FOLIO ist das PURE FOLIO worldwide, bei dem weltweit in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die deutlich unterbewertet sind, investiert wird. Für die Zukunft sind Ableger von PURE FOLIO worldwide geplant, so dass PURE FOLIO Investoren je nach persönlicher Präferenz eigene Investitionsschwerpunkte setzen können. Angedacht ist dabei ein PURE FOLIO usa und ein PURE FOLIO europe, bei denen ausschließlich in Unternehmen aus den USA bzw. Europa investiert werden soll, ein PURE FOLIO dividends für Investoren, die Wert auf hohe Dividendenausschüttungen legen sowie ein PURE FOLIO mid caps, bei dem die Möglichkeit besteht, in die Wachstumschancen von kleinen bzw. mittelgroßen Unternehmen zu investieren. Portfolioanpassungen Die Investitionen sind grundsätzlich mittel- bis langfristig angelegt, da in der Regel für die Angleichung des Aktienkurses eines Unternehmens an seinen inneren Wert Zeit erforderlich ist. Anpassungen an den Portfolios werden dann vorgenommen, wenn sich entweder die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Unternehmens deutlich negativ verändern, sich also die Qualität des Unternehmens erheblich verschlechtert, oder der Preis signifikant über den inneren Wert des Unternehmens steigt. Diversifikation Für eine angemessene Risikostreuung wird bei den Portfolios eine Investition in ca. zehn Unternehmen angestrebt. Je nach Marktphase kann es jedoch auch zu einer Über- bzw. Unterschreitung dieses Wertes kommen, wobei die Untergrenze von mindestens fünf Unternehmen niemals unterschritten werden soll. In Phasen allgemeiner Preisübertreibungen an den Märkten kann es jedoch zu einer vollständigen Desinvestition kommen, um die erreichte Performance abzusichern. Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte nach §34b WpHG Bei den analysierten und vorgestellten Aktien besteht jederzeit die Möglichkeit, dass der Autor eigene Positionen aufbaut bzw. wieder auflöst. Haftungsausschluss/Disclaimer/Risikohinweis: Das bzw. die Musterportfolios sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen und stellen keinen einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Jegliche Haftung des Traders für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit oder Qualität der veröffentlichen Inhalte oder deren erfolgreicher Nutzung im Geschäftsverkehr sowie für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Alle Börsengeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Verluste des eingesetzten Kapitals können nicht ausgeschlossen werden. mehr anzeigen

