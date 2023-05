Florian Rech

mehr anzeigen

Meine Leidenschaft für Finanzmärkte begann in 2008 als ich im Alter von 14 Jahren meine erste Aktie kaufte. Nicht viel später baute ich eine kleine Vermögensverwaltung für Freunde und Familie auf. Auch da ließen die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten: als Hugh Hefner in 2011 die restlichen Playboy-Anteile aufkaufte, konnte ich meine mit 50% Gewinn verkaufen. In 2012 erzielte ich im KBC-Bank-Börsenwettbewerb den 13. Platz von mehr als 13.000 Teilnehmern. Im Anschluss beendete ich mein Studium als Master of Business Economics mit Schwerpunkt Financial Economics und sammelte Erfahrungen im Aktienderivategeschäft einer führenden Investmentbank in Frankfurt am Main. Zurzeit bin ich als Account Executive in der Tech-Industrie tätig. Nach meinem Artikel in Trends (das führende Wirtschaftsmagazin in Belgien), in dem ich argumentierte, dass der Markt massiv überbewertet sei und es an der Zeit sei, sein Portfolio abzusichern, habe ich den Zeitpunkt des Beginns des Aktienmarkteinbruchs genau angedeutet und für Sie in unserem Depot optimal ausgenutzt. Leidenschaftlich umarme ich die von Wikifolio angebotene Transparenz. - Black Tulip (Link zum Artikel: http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/beleggen/opgeblazen-zeepbellen-maar-nog-geen-geprik-voorlopig-toch/article-opinion-864851.html ) Hinweis: Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung, weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Die in meinem Depot vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Wertpapierprospekte.