Dennis Wohlfart

In nunmehr über 5 Jahren Erfahrung im Handel mit Wertpapieren habe ich meine Handelsidee entwickelt. Mit der Börse kam ich in Berührung durch die sehr kurzweiligen Bücher von Andre Kostolany die einem das komplexe Thema Börse in verständlichen und oft humorvollen Worten, einen ersten aber wertvollen Schritt näher bringen. Zur Handelsstrategie und dessen Philosophie möchte ich hier 2 Beispiele anführen, die einen Long Only Ansatz, der aktuell bereits stark leidet und vielleicht auch künftig leiden wird. Aufgrund der sich nun Weltweit und Fundamental verändernden Geldpolitik der Zentralbanken infolge der stark anziehenden Inflation und des inzwischen 13 Jahre alten Bullenmarktes, in den nächsten Jahren schwieriger machen könnte als das bisher bewährte „Buy the dip“. 1. Japan und der Nikkei der knapp 20 Jahre brauchte um auf sein altes Hoch vom März 1991 zu kommen da Japan auch seit längerem mit einer hohen Staatsverschuldung und infolgedessen erzwungenen Niedrigzinspolitik zu kämpfen hat, sogar als Küfer von Werpapieren wie Aktien etc. im Markt auftritt bisher mit mäßigem Erfolg. 2. Anhand eines Fonds- bzw. Etf Anlegers in einem Index wie dem Dax, der zwar den Vorteil der breiten Streuung und gebremsten Rückgangs des Portfolios wie in aktuellen Korrekturphasen hat, jedoch wirkt diese Bremsung auch nach oben, da Unternehem wie eine Bayer welche beschliesst sich für ca. 65 Mrd. $ einen mit unvorhersehbaren Risiken behaftetes Unternehmen aus den USA namens Monasanto zu übernehmen oder der Vorstand der Deutschen Börse AG, einen Essenslieferanten in den Dax aufnimmt der bis Dato keinen einzigen Euro verdient hat, sind doch eher fragwürdige Entscheidungen die man als Fonds- bzw. Etf Anleger aber vollumfänglich mitträgt. Von Wirecard ganz zu Schweigen welches aber durch kriminelle Handlungen verschleiert nicht einfach zu erkennen war. Das Ende vom Lied dürfte bekannt sein, Bayer stand mal bei über 140,- € um um Tief auf unter 40,- € zu fallen und aktuell immer noch mit Restrisiken behaftet ist, Delivery Hero stand bei Indexaufnahme bei Kursen um die 120,- € um im Tief bei unter 24,- gehandelt zu werden und der Kursverlauf von Wirecard ist bestimmt bekannt. Daher versucht die Strategie den Trends in beiden Richtungen der einzelnen Unternehmen zu folgen und nimmt diesen als vorrangige Informationsquelle. Die besten fundamentalen Aussichten nutzen wenig wenn der Aktienkurs und der Trend (Mehrheit der Anleger und Institutionelle Investoren und deren Positionierung bestimmen diesen) dies nicht im Aktienkurs widerspiegeln. Dies ist mein Handelsansatz um nicht die Geisel des Marktes und künftiger Bullenmärkte zu sein was aber nicht ausschliesst, wenn die Trends nach oben zeigen, das Depot auf die Long Seite zu wechseln und diesem langfristigen größeren Trend zu folgen. Den Boden eines Marktes erwischt man selten jedoch hat man auch nicht den Nachteil, das der Martk erst XY% steigen, z. B. bei einer 20% Korrektur um 25% und bei einer 30% Korrektur bereits ca. 42% damit das Depot wieder im Plus ist bzw. sein altes Hoch erreicht denn dies ist nach Korrekturen meist weiter weg als der berühmte Boden. mehr anzeigen

