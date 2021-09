Mein interesse für Wertpapiere besteht seit 2008, seit 2011 handel ich aktiv an der Börse. In dieser Zeit konnte man sehr gut lernen wie die verschiedenen Werte in welcher Phase reagieren und wie der Markt zu extremen Übertreibungen neigt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre