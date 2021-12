Guido Tebrügge

Meine Erfahrung mit Wertpapieren reichen zurück bis ins Jahr 1990. Früher zu Schulzeiten hat mich zum ersten Mal das Börsenspiel in der Schule auf den Aktienhandel aufmerksam gemacht. 1994 bin ich dann durch meinen Freundeskreis( Bankenkreis) wieder neugierig gemacht worden und 1997 bin ich dann selbst gestartet aktiv an der Börse zu handeln. Meine größten Erfolge im privaten Bereich mit dem Aktienhandel hatte ich eigentlich nach dem Crash 2000 als es dann ab 2003 wieder aufwärts ging an den weltweiten Börsen. Mich lehrte die Zeit das vor allem Geduld und eine klare Strategie an der Börse unverzichtbar sind. Eine Apple und eine Softbank waren z.B sehr große Investmenterfolge für mich. Die aktuelle Marktlage ist schwierig da Sie so in den letzten Jahren nicht vorgekommen ist. Der amerikanische Präsident stellt den globalen Handel ziemlich auf den Kopf was den amerikanischen Markt bisher gut tut. Für den Rest der Welt herrscht zur Zeit große Verunsicherung was Handelsbeziehungen usw. angehen. Da Deutschland ein stark Export orientiertes Land ist leidet Deutschlands Unternehmen durch die Verunsicherung besonders. Hinzu kommt noch die Brexit Thematik. Alles in allem sehen wir teilweise sehr günstige deutsche Aktien welche aber durch die Verunsicherung gelitten haben und so günstig geworden sind. In den kommenden Monaten dürfte sich zumindest die Brexit Angelegenheit etwas aufschlüsseln was dann eventuell ( je nach Ausgang) wieder etwas mehr Ruhe in den deutsch/europäischen Markt bringt. Für meine Handelsidee "opfere" ich einen sehr großen Teil meiner freien Zeit. Da mir das aber auch sehr viel Spaß macht ist es nicht schlimm wenn auch mal Teile des Wochenendes dabei drauf gehen. In Stunden ausgedrückt mögen das bestimmt täglich 4-5Stunden sein die ich mich mit Aktienmärkte/Handelssystem beschäftige. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Bestseller