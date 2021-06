Marko Heumann

Seit über 20 Jahren faszinieren mich die Kapitalmärkte. Mein Einstieg in diese hochemotionale Welt erfolgte zu einer Zeit, in welcher die Spannbreite maximaler Euphorie und absoluter Verzeiflung in nur wenigen Monate erlebbar gewesen ist: Die "Goldgräberstimmung" am Anfang des Jahrtausends gefolgt vom Platzen der "dot.com-Blase". Hier habe ich meine ersten Erfahrungen in dieser Welt gesammelt und festgestellt, wie wichtig es ist, sich nicht von kurzfristigen "Herdentrends" anstecken zu lassen, sondern selbst mit einer Mischung aus gesundem Menschenverstand und sorgfältigem Studieren von Geschäftsmodellen und Fundamentaldaten seine Investments zu identifizieren. In meiner 20-jährigen Börsenerfahrung habe ich festgestellt, dass sich bestimmte (Erfolgs-)Muster immer wiederholen, welche ich bei der Zusammenstellung meiner Depots zur Erreichung einer überproportionalen Rendite stets zu berücksichtigen versuche. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität