Über 35 Jahre Börsenerfahrung Seit 1987 bei jedem Crash mit dabei 20 Jahre hin und her machte mir die Taschen leer Nach viel Lehrgeld einfach mit dem Markt mitschwimmen und durch Nachkäufe plus Hebelprodukte in der Korrektur versuchen den Markt zu schlagen. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität