Andreas Meyer

Ausgebildeter Bankkaufmann, seit ca. 20 Jahren in der Software-Branche beruflich unterwegs. Gerade das Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und digitale Transformation beschäftigen mich sehr und werden auch in meinem Wikifolio Berücksichtigung finden. Darüber hinaus bin ich ein großer Fan von Nachhaltigkeit, so dass ich sukzessive Werte ersetzen werde, die meines Erachtens nicht auf Nachhaltigkeit in Bezug auf Natur- und Umweltschutz setzen. Werte, welche erneuerbare Energien, Mobility 2.0, Digitalisierung und KI in den verschiedenen Bereichen repräsentieren, werden sukzessive in das Portfolio eingebaut. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Guter Kommunikator Regelmäßige Aktivität