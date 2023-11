Jens Müller

Ich bin seit 10 Jahren aktiv im Wertpapierhandel tätig (seit über 20 Jahren damit beschäftigt, aber mangels Geld während und direkt nach dem Studium nur im „Spielmodus“😉) Ein theoretisches Fundament habe ich mir während meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre angeeignet (Schwerpunkt Controlling & Finanzwirtschaft, Diplomarbeit zum sogenannten Underpricing-Phänomen, das damals bei vielen Börsengängen am neuen Markt zu beobachten war). Seitdem habe ich großes Interesse für die vielfältigen Verhaltensphänomene an den Börsen, die man verstehen muss, um die tlws. irrational wirkenden Kursentwicklungen zu verstehen. Mich fasziniert und treibt seit langem der Gedanke um, wie man diese Phänomene „im großen Stil“ analysieren und daraus eine Handelsstrategie ableiten kann. Die jüngste Welle der Nutzung von künstlicher Intelligenz hat mich schließlich dazu inspiriert, selbst einen Algorithmus zu bauen, der diese Verhaltensphänomene an den Wertpapiermärkten erkennt und darauf basierende Handelsempfehlungen abgibt. Das Ziel ist, mit Hilfe meiner künstlichen Intelligenz eine nennenswerte Überrendite in den von mir gewählten Märkten zu erzielen. Verlasse ich mich blind darauf? Nein. Zur Vorfilterung nutze ich klassische Kennzahlen aus der Fundamentalanalyse. Und über eine Portfoliooptimierung kombiniere ich die Aktien so, dass meine Wikifolien ein ausgewogenes Chancen- und Risikoprofil aufweisen. Die Kombination aus klassischen Analysemethoden und künstlicher Intelligenz ist bahnbrechend. Der verwendete Algorithmus vmtl. einzigartig. Meine Methode kann auf verschiedenste Anlageuniversen angewendet werden. Wobei ich meinen Algorithmus bisher nur mit Daten trainiert habe, die für meine aktuellen Wikifolios relevant sind: 1. AI Trading Tech: Technologieaktien mit hoher Marktkapitalisierung, weltweit 2. AI Trading Europe & North America: Aktien sämtlicher Sektoren mit hoher Marktkapitalisierung, Europa & Nordamerika Für eine ausreichend hohe Diversifikation (innerhalb des jeweiligen Anlageuniversums) halte ich ca. 30-50 Aktien gleichzeitig in einem Wikifolio. Diese Menge an Aktien könnte ich ohne den Algorithmus nicht in dieser Detailliertheit beherrschen. Meine künstliche Intelligenz nimmt mir aber viel Analysearbeit ab. Immerhin kennt sie jeden einzelnen Börsentag der letzten 20 Jahre, und das bei hunderten von Aktien (zumindest habe ich das Modell mit diesen Daten trainiert). Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien und Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Ich weise außerdem darauf hin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen. In Aktien, die in meinem wikifolio-Musterdepot enthalten sind, kann ich auch jederzeit privat investiert sein. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre