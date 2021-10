Mein Name ist Daniel Brand, Ich halte einen Bachelor in Finanzdienstleistungen und Corporate Finance und einen Master in Finance and Accounting. Ich habe einschlägige praktische Erfahrungen im Handel mit Wertpapieren jedweder Anlageklasse und verbinde Anlagestrategien mit Kenntnissen der Unternehmensbewertung. Mit viel Freude bin ich seit 2007 am Kapitalmarkt aktiv und hoffe Sie mit meinen Ideen und Strategien für meine Portefeuilles gewinnen zu können. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität