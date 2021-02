Roberto Winkler

Während meines Studiums der Immobilienwirtschaft kam ich durch ein internes Börsenspiel das erste Mal mit Aktien in Berührung und war sofort fasziniert. Im Anschluss habe ich mich in das Thema eingelesen und erste Gehversuche unternommen. Das war im Jahr 2009, im Anschluss an die große Baisse. Als Greenhorn ist man ja meistens auf der Suche nach dem schnellen $ / € und fliegt damit auch mal auf die Nase. Mit exotischen Aktien, überhebelten Derivaten konnte ich starke Gewinne einfahren, die aber auch schnell wieder verfolgen waren. In der Folge habe ich mich, auch aus Zeitgründen, an ETF's gehalten und bin damit gut gefahren. Stock-Picking habe ich in der Regel nur mit Musterdepots betrieben oder mit einzelnen Optionsscheinen (wenig Kapital). Alles in allem war ich ein stiller Beobachter und habe an der Seitenlinie auf einen zyklischen Crash vergeblich gewartet. Nebenher habe ich mich bzgl. der fundamentalen und technischen Analyse weitergebildet und mir mögliche Strategien, wie ich einen Trend oder auch mehrere Trends reiten kann. Letztlich bin ich auch zu einigen Erkenntnissen gekommen und habe mir ein System überlegt, welches mein Risiko reduzieren, aber dennoch eine überdurchschnittliche Performance erzielen kann. mehr anzeigen

