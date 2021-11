Robin Domke

Hey, alles fing vor 25 Jahren an als wir in der Schule Aktien besprochen haben, seit dem lässt mich das Thema Börse und Aktien nicht mehr in ruhe seit dem Jahr 2011, dann der finale einstieg mit eigenem kapital in die Börse jedoch nicht dauerhaft da ich auf meinem lange weg des Lernens auch verschiedene Strategien ausprobiert habe, so zum Beispiel das Investment oder auch Daytrading, Ich sammelte Erfahrungen über so ziemlich alle Finanz Produkte der Börse das geht von A wie Anleihen und Aktien über C wie CFDs nach E wie ETFs auf F wie Fonds und endet bei Z wie Zertifikate. Nun im 33 Lebensjahr angekommen versuche ich mich zu strukturieren und meine Ziele zu festliegen. Weitere texte folgen demnächst... mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre