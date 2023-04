Burak Taskiran

Mein Name ist Burak und ich bin ein leidenschaftlicher Trader und Experte für makroökonomische Analysen. Nach meinem erfolgreichen Abschluss in Volkswirtschaftslehre habe ich verschiedenste Berufserfahrungen in unterschiedlichen Branchen gesammelt, bevor ich mich voll und ganz dem Handel an der Börse widmete. Seit nunmehr 11 Jahren bin ich als aktiver Trader tätig und habe meine Erfahrungen und Kenntnisse kontinuierlich ausgebaut. Mein besonderer Fokus liegt dabei auf der Analyse der Geldpolitik und ihrer Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte. Durch meine fundierten Kenntnisse der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge und meine langjährige Erfahrung als Trader habe ich ein tiefes Verständnis für die Mechanismen der Börse entwickelt. Dieses Wissen nutze ich, um innovative und ertragreiche Handelsstrategien zu entwickeln, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet sind. Mein Ziel ist es, meine Erfahrungen und mein Fachwissen mit anderen Tradern zu teilen, um ihnen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristig erfolgreich an der Börse zu agieren. Ich freue mich darauf, meine Leidenschaft und mein Know-how mit Ihnen zu teilen, damit auch Sie von den enormen Chancen profitieren können, die der Handel an der Börse bietet. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre