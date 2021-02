Harald Betz

Ich bin gelernter Bankkaufmann und arbeite seit 2001 freiberuflich als IT-Consultant für Finanzinstitute und deren Rechenzentren. Mit dem Aktienmarkt beschäftige ich mich seit 1990 und verfolge seither laufend die Marktentwicklung. Meine Investitionsstrategie: Ich mache mir ein Bild von den technischen Weiterentwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen und erstelle daraus meine subjektive Prognose welche Auswirkungen sich für bestimmte Brachen oder Regionen ergeben könnten. So identifiziere ich vielversprechende Trends und leite meine Anlagestrategie ab. Bei der Auswahl der Aktien für mein Portfolio bin ich langfristig aufgestellt. Kurzfristige Schwankungen nutze ich um Einstiegspreise einzelner Werte zu verbilligen. Über die technische Analyse finde ich sinnvolle Stopp-Limits um Verluste zu begrenzen. centwert-wikifolios: Zusammen mit meinem Geschäftspartner Bernhard Steinheber betreibe ich den centwert-Blog und den gleichnamigen youtube-Kanal. Dort erläutere ich auch meine Markteinschätzungen. Auf Sicht der nächsten 10 bis 15 Jahre bin ich überzeugt, dass Elektromobilität, autonomes Fahren und Car-Sharing die Mobilitätswelt so wie wir sie kennen massiv verändern werden. Virtual Reality, 3D-Druck, Künstliche Intelligenz und neue Mensch-Maschine-Schnittstellen werden die Arbeitswelt und die Art wie wir mit IT-Geräten interagieren stärker revolutionieren, als die Weiterentwicklung des „alten“ Handys zum Smartphone. Mehr dazu unter www.centwert.de. Die in den centwert-wikifolios gehaltenen Wertpapiere werden ausschließlich durch meine persönliche, subjektive Meinung ausgewählt. Für finanzielle Verluste übernehme keine Haftung! Eine Investition in die centwert-wikifolios bzw. die darauf basierenden Zertifikate oder in die einzelnen in den wikifolios enthaltenen Aktien beinhalten Risiken, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können! Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte, sowie der daraus resultierenden Anlageentscheidungen wird jedoch keine Garantie übernommen. Obwohl ich mit größter Sorgfalt recherchiere und analysiere kann ich einen Irrtum in meinen Kommentaren oder meiner Handelsentscheidungen nicht ausschließen. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Meine subjektive Meinung stellt keine Gewinn- und, oder Erfolgsgarantie dar, weder explizit noch implizit ist sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Ich schließe jede Haftung diesbezüglich aus. mehr anzeigen

