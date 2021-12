Jan Heimes

Ich bin studierter Maschinenbauer und Informatiker. Derzeit arbeite ich für ein amerikanisches Tech Start-up als Data-Engineer. Seit meinem 18 lebensjahr bin ich an der Börse aktiv. Ich habe mich durch mein interessenfeld und persönliches Wissen auf Tech-Werte spezialisiert, da ich denke, dass ich hier durch meinen Wissensvorteil durch persönliche Erfahrungen einen Wettbewerbsvorteil besitze. So soll Fundamentalanalyse und tech wissen zu einem erfolgreichen Wikifolio kombiniert werden. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. mehr anzeigen

