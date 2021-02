K. H. Mayer

Geboren 1974 in der schönen Steiermark. Solide Ausbildung mit Lehre, Meister und Matura. Einige Jahre später akademische Abschlüsse an der WU Wien und FHG Innsbruck. Seit 1997 wohnhaft in Wien und seit 2004 aktiv an der Börse privater Trader in allen Anlageklassen. Das Dachwikifolio ist nun mein Instrument erster Wahl. Nach zwei schwarzen Schwänen und jeder Menge Lehrgeld ist mir meine Work/Life Balance und meine Familie sehr wichtig geworden! "Man soll die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher…" A.Einstein mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre