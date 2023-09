Markus Kobald

Während meiner 5-jährigen Ausbildung an der Vienna Business School habe ich bereits in den späten 1990er-Jahren mit dem Investment in Aktien begonnen. Ich konnte meinen Wissensstand und mein Know-How ständig erweitern und überwiegend positive Erfahrungen sammeln, wobei ich mich vor allem auf große und stabile Unternehmen fokussiert habe und als risikoaverser Anleger gelte. Seit Anfang 2017 leite ich ein Family-Office, in dem ich ständig meine Analyse-, Bewertungs- und Berechnungssysteme optimiere. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre