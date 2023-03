Erfahrungen mit Aktien, ETF bestehen seit mehr als 10/3 Jahren früher habe ich ausschließlich in Einzelwerte investiert, in den letzten Jahren parallel dazu auch in diverse ETF (S&P 500, consumer, health) Positionen mit 0,5% Anteil am Depot orientieren sich ein wenig an der Strategie Norwegens cash als Investitionsreserve und Rücklage für außerordentliche Kosten (Auto/Haus) ca 30% mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre