Bernd Dickmeis

Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. ich habe nach meinem Abitur damit begonnen die ersten Wertpapiere gehandelt. Während meines Studiums (Master of Science in Finance) habe ich den Handel mit Aktien und strukturierten Produkten erweitert bzw. ausgebaut. Nun bin ich schon seit knapp 15 Jahren aktiv an der Börse tätig. in dieser Zeit habe ich unter anderem Erfahrung bei diversen Praktika in kapitalmarktorientierten Unternehmen bzw. Finanzdienstleister, bei meinem ersten Job als Wertpapierhändler an der Börse und bei meinem letzten Job bei einer internationalen Bank im Fondsmanagement gesammelt. Zusätzlich habe ich den CIIA (Certified International Investment Analyst) bei der DVFA absolviert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre