DakoInvest

Ich bin seit 2012 am Aktienmarkt aktiv, nachdem ich mit der Leistung von etablierten Vermögenverwaltern unzufrieden war. Dabei hat mich zunächst das Interesse getrieben, den Wertpapiermarkt zu verstehen. Zunächst habe ich eine ernüchternde Phase durchschritten, da ich mit zu komplexen Anlageprodukten handelte. Ich habe in dieser Phase begonnen, mich intensiv mit Mindset, Charttechnik und Bilanzierung auseinanderzusetzen. Seitdem investiere ich erfolgreich in wachstumsorientierte Unternehmen, dabei im Schwerpunkt US und europäische Titel. Für die Auswahl ist neben technischen Zahlen vor allem die Transparenz des Unternehmens, Vision, Zukunftsfähigkeit und Geschäftsfeld von zentraler Bedeutung. Mit meinem Portfolio habe ich in den vergangenen 4 Jahren durschnittlich 25% Rendite erzielt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre