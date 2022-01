Mein Name ist Daniel Wünsch, als Vermögensberater betreue ich nun mehr als 1000 Kunden gemeinsam mit meinem Team, hierbei haben wir Wert gelegt, dass Kunden all um fassend beraten werden. Aus der Leidenschaft hat sich in den letzten sechs Jahren zusätzlich der Börsenhandel entwickelt. So das meine Kunden aktiv über mich in passende Fonds investieren konnten. Das ganze passten wir zu ihren Wünschen und Zielen an. Dabei steht nicht die Rendite sondern die Absicherung ihres Vermögens gegen die Inflation im Vordergrund. Für mich jedoch selbst habe ich viele verschiedene spannende Themen investiert und eine Leidenschaft entwickelt. Nach nun 3 Jahren wollte ich auch andere Menschen an diesen Themen teil haben lassen. So ist der Gedanke des Wikifolio entstanden. Sei es zum Thema autonomes Fahren, Space oder auch Metaverse (z.B. Sandbox Game oder auf viele verschiedene Filme) spielen die Zukunft ab, was auch sehr spannend für den Finanzmarkt wird. PS: Metadaten sind heute schon so komplex und kaum weg zu denken für Werbung/ Marketing. Falls Sie das Thema künstliche Intelligenz Metaverse, virtuelle Realität interessiert werden sie ja einige spannende Trade´s finden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre