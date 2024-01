Engineer in applied mathematics. Fund manager for 15 years, managing actively managed guaranteed funds, absolute return funds and flexible multi-asset funds (risk budget approach). Then 5 years as a quantitative trader in crypto-currencies. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre