DeepFValue

Das erste Interesse am Kapitalmarkt wurde bereits in der Familie gelegt, da mein Vater und Großvater bereits seit den 1960er in Aktien, hauptsächlich in Deutsche / Schweizer Titel investierten. Nach dem Master Abschluss in Finance, bekam ich meine erste Stelle im Sales/Trading Aktien Derivate Bereich einer europäischen Investmentbank. Der Vorteil hierbei war das Wissen über Finanzprodukte zu vertiefen sowie einen tieferen Einblick in Kapitalmarkt Zusammenhänge zu gewinnen. Der Nachteil war allerdings dass man sich mit der Zeit von unwichtigen Faktoren beim investieren beeinflussen lässt. Daher habe ich nach einiger Zeit den Job gekündigt und mich selbstständig gemacht. Ein Freund brachte mich auf Wikifolio und hier werde ich grundsätzlich mein Privat Portfolio replizieren. Auf Fragen & Anregungen freue ich mich. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre