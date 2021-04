Ich bin 22 Jahre alt, studiere an einer deutschen Hochschule Mathematik und Sport. Seit ich 18 Jahre alt bin, investiere ich mein Kapital in Aktien. Ich bin von Technik fasziniert und schaue mit großer Neugier in die Zukunft. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre