Janine Morell

Seit vielen Jahren beschäftige ich mich als Privatanlegerin mit Investitionsmöglichkeiten an den Finanzmärkten. Die klassische Buy-and-Hold-Methode halte ich aufgrund der großen Schwankungen die über einen längeren Zeitraum durchgestanden werden müssen, nicht für sinnvoll. Faszinierend finde ich hingegen die Mustererkennung in der Kursentwicklung von Werten und darauf basierend einen Algorithmus abzuleiten und diesen in einem Handelssystem konsequent umzusetzen (definiertes traden). Ziel sollte es sein, in unterschiedlichsten Marktsituationen eine positive Rendite zu erwirtschaften. Bei meinem wikifolio „Dachs im Auf und Ab“ verfolge ich eine Kombination von selbst entwickelten Strategien auf den Dax-Index. Das Back-Testing mit weitreichenden historischen Daten ist für mich dabei von besonderer Bedeutung, um möglichst viele Marktsituationen auszuprobieren und die Handelsidee möglichst „wetterfest“ zu machen. Natürlich kann nicht von der Vergangenheit auf die Zukunft geschlossen werden, dennoch halte ich es für unabdingbar. Bei dem Dachwikifolio „WikiCollection“ wähle ich wikifolios, die annähernd meinem Anspruch hinsichtlich „Erfolgreich-in-guten-wie-in-schlechten-Zeiten“ gerecht werden. Mir gefällt bei wikifolio insbesondere die Möglichkeit, Tradingideen in einem Musterdepot umzusetzen sowie die kontinuierliche Erweiterung und Optimierung der Plattform. Ich bin als Dipl.-Ingenieurin (FH) bei einem kleinen Unternehmen tätig, das Tools für Business Data Analytics entwickelt. Meine wikifolios werden von mir regelmäßig gemäß der jeweils beschriebenen Handelsidee betreut. Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, insbesondere Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

