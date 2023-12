1. Investmentziele: Maximierung der Rendite durch aktive Ausnutzung von Aufwärtstrends in Einzelaktien. Fokus auf langfristigem Kapitalwachstum. 2. Handelsstrategie: Konzentration ausschließlich auf Einzelaktien, um gezielt von individuellen Marktbewegungen zu profitieren. Präferenz für fundamentale Analysen, kombiniert mit technischer Chartanalyse. 3. Risikobereitschaft: Mittlere Risikobereitschaft, mit dem Ziel, Renditen zu maximieren, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen. Einsatz von Risikomanagementstrategien zur Begrenzung potenzieller Verluste. 4. Handelserfahrung: Über 10 Jahre Erfahrung im Handel an der Börse. Erfahrung in verschiedenen Marktzyklen und Anpassung der Strategie entsprechend. 5. Marktanalysen: Nutzung von Chartanalysen zur Identifikation von Trendumkehrpunkten und Ein- bzw. Ausstiegszeitpunkten. Gründliche Vorauswahl von Einzelaktien basierend auf fundierten Fundamentaldaten und zukunftsorientierten Analysen. 6. Handelserfahrung: Umfassendes Verständnis der Finanzmärkte und deren Mechanismen. Aktive Beobachtung und Analyse von makroökonomischen Indikatoren, die Einfluss auf die Märkte haben könnten. 7. Performanceziele: Streben nach einer überdurchschnittlichen Rendite im Vergleich zu Benchmark-Indizes. Regelmäßige Überprüfung der Portfolio-Performance und Anpassung der Strategie bei Bedarf. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre