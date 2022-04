DirkHamburg1978

1998 begann ich an der Börse zu investieren. Ich investiere schwerpunktmäßig in deutsche Nebenwerte und amerikanische Technologietitel. Mit einem kleinen Anteil trade ich zusätzlich die großen Indizes wie den S&P 500 oder den DAX. Meine Strategie sieht einen mittel - bis langfristigen Anlagehorizont vor. Mein Handelsstil lässt sich wie folgt umschreiben: Ich bin auf der Suche nach vielversprechenden Qualitätsunternehmen, von denen in Zukunft zu erwarten ist, dass sie strukturell weiter wachsen. Wenn diese Unternehmen zudem noch niedrig bewertet sind und nicht im Fokus aller Marktteilnehmer stehen, so sind sie ideal für mein Depot. Ich versuche diszipliniert und antizyklisch zu handeln. Sprich in steigende Kurse hinein werden Gewinne mitgenommen und bei Panik an den Märkten werden irrationale Kursverluste bei von mir favorisierten Unternehmen zu günstigen Käufen genutzt. Ähnlich verhält es sich mit Short-Absicherungen auf Indizes wie z.B. den DAX. Diese werden bei steigenden Gesamtmärkten tendenziell eher aufgebaut und bei sinkenden Märkten wieder abgebaut. Zusätzlich beabsichtige ich beim Unterschreiten wichtiger Unterstützungen in den großen Indizes das wikifolio prozyklisch gegen stärkere Wertverluste abzusichern. Jedoch ist das antizyklische Vorgehen auf lange Sicht die erfolgversprechendere Strategie, weshalb diese auch im Vordergrund stehen soll. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre