Meine Name ist Dirk Hill. An der Börse bin ich seit 1986 als Privatanleger aktiv. Mein Fokus liegt auf der langfristigen Anlage in Aktien. Bevorzugt werden hier Titel mit stabilem Gewinnwachstum und einer stabilen und langfristigen Dividendenpolitik. Es findet jedoch aber auch eine Streuung über interessante Nebenwerte statt. Neben den Fundamentaldaten, die für die langfristige Aktienanlage wesentlich sind, beschäftige ich mich mit der technischen Analyse der Märkte, hier insbesondere des deutschen Leitindex. Signale, die daraus entstehen, werden kurzfristig gehandelt. Die Abbildung der Anlageideen erfolgt über Wikifolios. Ergänzend weise ich noch daraufhin, dass ich persönlich Positionen in den in den Wikifolios gehaltenen Gattungen selbst halten und auch jederzeit auflösen kann. Die Kommentierung aller Aktionen erfolgen auf www.finanzstore.com mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre