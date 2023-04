mehr anzeigen

Privater Investor mit 25+ Jahren Erfahrung und Vermögensbildung in allen Anlageklassen. Professionelle Laufbahn mit Tätigkeiten in verschiedenen Bankbereichen, u.a. Finanzierungen und Unternehmensbewertungen, zuletzt auf C-Level. Für viele Papiere, die ich in meinem Wikifolio halte, gibt es ausführliche Bewertungen auf meinem Blog https://www.divantis.de Hier finden sich auch Hinweise zu meiner methodischen, fundamental begründeten Vorgehensweise. Laut § 34b WpHG weise ich darauf hin, dass ich als Autor Aktien oder in Beziehung stehende Wertpapiere (wie z.B. Optionen oder Optionsscheine) der jeweils besprochenen Unternehmen in meinem privaten Depot halte oder halten kann oder auch short sein kann und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht bzw. bestehen könnte.