Ich habe schon eine gewisse Zeit Erfahrung sammeln können und bin ständig auf der Suche nach neuen Investmentmöglichkeiten. Hauptsächlich verfolge ich Growth-Strategien und habe Interesse am Total-Return, weshalb ich "interdisziplinären" Handel betreibe. Bevorzugt investiere ich in Zukunftsmärkte. Als Ingenieur (Master of Science) im Bereich des Bauwesens und der erneuerbaren Energien verfolge ich dortige Trends und habe i.d.R. tiefere Einblicke in die Materie als der Durchschnitt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre