Dominik Knollmeier

Warum sollte ich jemandem im Internet mein Geld geben? Gute Frage und ganz ehrlich das würde ich erstmal auch nicht, wer weiß schon wie es angelegt wird. Deshalb mein Vorschlag gucken sie sich die Performance an und entscheiden sie nach harten Zahlen sowie Fakten. Zu meiner Person ich arbeite seit ca. 10 Jahren in der Umweltbranche, mit Aktien beschäftige ich mich seit 5 Jahren. Selber ein Wikifolio aufzubauen ist natürlich eine ganz andere Verantwortung derer ich mir auch bewusst bin. Ich bin berufstätig und kann deshalb nicht den ganzen Tag die Börse im Blick halten, deshalb handel ich nach einem Ansatz der eine geringe Handelsfrequenz und eine lange Haltedauer miteinander vereinbart. Ich selber investiere nach diesem Prinzip und schlafe damit sehr gut. Offenlegung gemäß §85 WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Analyse im Besitz von in der Analyse erwähnten Finanzinstrumenten ist und weist auf den bestehenden Interessenkonflikt hin. Weiterhin spiegelt der Inhalt des Beitrags die persönliche Meinung des Autors wieder. Dieser übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus. mehr anzeigen

