DominikD21

Ich bin seit mehr als 10 Jahren durch und durch ein Aktienfreak. Dabei habe ich schon immer sehr konservativ angelegt und mich täglich mehrere Stunden mit der Börse beschäftigt. Ich lege einen Schwerpunkt auf die Unternehmen, die hinter den Aktien stecken und bewerte dessen Substanz und Zukunftsfähigkeit. Das Unternehmen muss sowohl was die Zahlen, als auch was das Management und die Marktstellung angeht alles stimmen. Mir geht es um eine langfristig hohe Rendite, anstatt auf hochspekulative Aktien zu setzen, die im nächsten Crash von der Bildfläche verschwinden. Mein Ziel ist es, jedes Jahr im Durchschnitt eine Rendite von mehr als 12% zu erzielen, was ich privat mit mehr als 20% Redite pro Jahr schon ganz gut hinbekomme. Durch den Zinseszins ist es langfristig möglich mit meinen Wikifolios ein großes Vermögen anzusammeln durch einen konservativen Anlagestil. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre