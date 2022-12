Ich habe mehr als 25 Jahre Erfahrung an der Börse und mit Wertpapieren. Ich war 10 Jahre als Chief Investment Officer eines Asset Managers tätig und für rund 6 Mrd. Euro an Geldern verantwortlich. In diesen Jahren haben meine Portfolios dutzende nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre