Marcel Rabenstein

Ich halte nachhaltige Fonds und ETF's seit einigen Jahren. Vor zwei Jahren, Ende 2017, habe ich begonnen mit Aktien CFD's zu traden. Ca. ein halbes Jahr später habe ich begonnen, mein Aktienportfolio aufzubauen. Bei allen Produkten achte ich auf möglichst nachhaltige Titel, Überwiegend investiere ich in solide Dividendenzahler aber auch in einige wenige Wachstumstitel. Meine Bildung beruht auf einigen Bücher, vielen Magazinen, sehr vielen Podcasts, Schmerzen in Form von Verlusten und Freuden in Form von Gewinnen, jahrelanger Arbeit in der freien Wirtschaft in Führungspositionen sowie der Mitgliedschaft im Börsenverein Freiburg. Meine Vision: Beeinflussung der Kapitalmärkte und schlussendlich der Unternehmen indem ganz, ganz viele Menschen nur noch in nachhaltige Titel investieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre