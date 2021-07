Daniel Just

Meine ersten Aktien habe ich über meinen Vater im Alter von 13 Jahren gekauft. Seither beschäftige ich mit durchgängig mit der Börse. Ich habe über die Jahre alle klassischen Fehler der Geldanlage selbst gemacht - wie z.B. über die Zeit immer kurzfristiger in meinen Anlageentscheidungen zu werden, in "gehypte" Branchen oder einzelne Werte einzusteigen oder mit auf mein "Bauchgefühl" zu verlassen. Aus diesen schmerzhaften Fehlern habe ich gelernt und Stück für Stück meine Handelsphilosophie geschärft. Ich bin der festen Überzeugung, dass langfristig nur Geld mit langfristig orientierter Anlage erwirtschaftet werden kann. Langfristig orientiert ist eine Anlage meines Erachtens dann, wenn sie mit kühlem Kopf, regelbasiert, marktbreit und möglichst weitgehend frei von Timing-Versuchen erfolgt. Diese Philosophie versuche ich in meinen Wikifolios umzusetzen. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität