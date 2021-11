Friedrich Franke

Im Jahr 2015 habe ich ein Alter von 48 Jahren erreicht und seit 32 Jahren Erfahrung mit Wertpapieren. Nach den ersten Rentenfonds kamen im Laufe der Zeit Aktien und -fonds, Immobliienfonds, Rentenpapiere, ETF, Zertifikate dazu. Beruflich bin ich im juristischen Bereich tätig. Ehrenamtlich nehme ich für eine Aktionärsvereinigung die Interessen der Aktionäre auf Hauptversammlungen in der hiesigen Region wahr. Neben dem eigenen eigentlich laufend gewachsenen Depot (durch Erwerb eines Einfamilienhauses wurde es 2000/2001 mal deutlich kleiner) habe ich in den letzten Jahren mehrere Depots in der Verwandtschaft mit erheblichen Volumina verwaltet und diese relativ erfolgreich auch über die Zeit von Anfang 2008 bis heute gebracht. Insgesamt verfolge ich dabei bisher eine relativ konservative Strategie, auch aus steuerlichen Gründen, weil große Mengen Altbestände aus der Zeit von 2009 dabei waren bzw. sind mit steuerfreien Wertzuwächsen auch für nachfolgende Generationen. Meine Bemühungen um Diversifikation durch breiter gestreute Wiederanlage der Erträge waren durchaus erfolgreich. Nun sind bei mir selbst ererbte Bestände hinzu gekommen - eine ganze Menge davon Aktien, die schon seit Jahrzehnten nur vererbt worden sind und jetzt von mir in die 4. Generation weiter gegeben werden. Die Wertpapierbestände werden flankiert durch selbst genutzte und auch vermietete Immobilien, was sich in einem Wikifolio natürlich nicht abbilden lässt. Spekulative Geschäfte gibt es auch mal, aber immer nur in Größenordnungen, die fürs Gesamtportefeuille nicht wirklich relevant sind. Und über die Jahrzehnte erwischt jeder mal eine Aktie, die nicht läuft und de man nicht rechtzeitig verkauft. Ins Wikifolio kommen auch Papiere, die ich bisher noch nicht selbst in Depots hatte. Die Wikifolios sollen auch Anlagemöglichkeiten abbilden und ggf. als Zertifikat ermöglichen, die sonst nicht so erhältlich sind. Es gibt etwa keinen "Ostdeutschland"- und keinen "Eisenbahn"-Fonds. Ein Hinweis noch wegen möglicher Interessenkonflikte: In einem großen Teil der im Wikifolio enthaltenen Werte bin ich auch real investiert. Es ist auch vorgesehen, eigenes Geld bzw. Geld der Kinder hier in ein Zertifikat zu investieren, wenn es denn zu einer Investierbarkeit kommt (nicht unbedingt in jedes Wikifolio). Natürlich sollen auch Werte ins Wikifolio, die ich nicht sowieso schon halte - denn sonst bräuchte ich das Zertifikat ja nicht... mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität