Marlon I. Schmidt

Seit mehr als 20 Jahren faszinieren mich Unternehmensentwicklungen, Marktzyklen, Charttechnik und der Handel mit Wertpapieren, hauptsächlich mit Aktien, aber auch mit anderen Anlageformen wie Fonds, oder auch Zertifikaten. Sowohl die fundamentale Bewertung, als auch die Charttechnik selber, sind für mich ausschlaggebend, ob eine Investition in ein Wertpapier lohnenswert erscheint. Ich konzentriere mich in diesem Wikifolio auf die nach Marktkapitalisierung größten amerikanischen Werte, wie auch Werte aus den größten deutschen Indizes (DAX-Werte, MDAX-Werte, SDAX-Werte, TecDAX-Werte). In diesem Wikifolio steht die Beobachtung von Trendbewegungen von Aktien klar im Fokus, wobei anhand von marktzyklischen und handelstechnischen Gesichtspunkten günstige Einstiegspunkte identifiziert werden sollen. Wöchentlich mindestens einmal gebe ich eine Zusammenfassung der Aktivitäten im Portfolio. Auch hier noch einmal der Hinweis, dass die Möglichkeit besteht, dass der Autor dieser Zeilen persönlich in Aktien investiert sein kann, die zeitgleich in diesem Wikifolio enthalten sein können und die vom Autor kommentiert werden können. Ebenfalls kann der Autor dieser Zeilen in diesem Wikifolio mit eigenem Kapital investiert sein. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre