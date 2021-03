ETFAShares

Der Gefschäftsführer der ETF A Shares UG absolvierte einen wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkt, ist Inhaber eines Online-Unternehmens und erwarb während der Studienzeit ein Börsenzertifikat. Seit ca. 10 Jahren verfolgt er den Aktienmarkt und ist seit ca. 2 Jahren aktiv am Markt global mit fünfstelligen Beträgen investiert. Die Firma ETF A Shares UG investiert basierend auf Fundamentaldaten spekulativ. Es wird versucht über theamtische Zertifikate zukünftige Trends investierbar zu machen. Ziel ist es diese in einem Frühstadium zu prognostizieren und über Aktien-Investments abzduecken. Zufrieden sind wir, wenn wir das globale durchschnittliche Aktienwachstum, wie in populären ETFs MSCI World etc. hinter uns lassen können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre