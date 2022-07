Ich heiße Alexander Maschl meine ersten Wertpapiere waren von einer Mitarbeiter Beteiligung meiner Firma 2011. Damals habe ich mich noch nicht wirklich dafür interessiert, sondern einfach das Angebot genutzt. 2016 Konnte ich das das letzte Mal dabei teilnehmen da dieses Angebot eingestellt wurde, da ich aber gesehen habe um wieviel mehr die Aktien Wert waren wie beim Kauf habe ich Angefangen mich mit der Materie intensive zu beschäftigen. Nach knapp zwei Jahren Recherche und einen Kurs am Wifi wo ich damals das erste Mal von Wikifolio erfahren habe. Habe ich begonnen meine ersten Aktien über meine Hausbank zu handeln, kurz darauf ging es gleich richtig zur Sache mit der Corona Krise. Nach dem ich die Krise sehr gut gemeistert habe und mein Kapital vervierfacht hatte, hat mich das Börsen Fieber gepackt. Ich habe dann bis Ende 2020 versucht den Erflog vom ersten Halbjahr bei zuhalten und habe schnell gemerkt das ich für Kurz und Mittelfristige Trades als Vollzeit beschäftigter nicht hinterherkomme. Die Nebenkosten haben mir auch dann auch noch den Gewinn aufgefressen. Also habe ich meine Strategie auf ein Dividenden Depo geändert mit Gewicht auf den Energie Sektor da ich mir durch meine Arbeit hier Erfahrung habe, Pharma, Networking-Lösungen, Automobilmarkt um die größten Branchen zu nennen. Ich habe mich auf Versorger konzentriert um mein Depo Defensive aufzustellen. Ziel ist es durch Reinvestieren der Dividenden das Depo so wachsen zu lassen damit ich Finanzielle Freiheit erlange. Zum Beispiel auf Teilzeit reduzieren kann ohne große Einbußen oder später schauen zu müssen das ich Monatlich über die Runden komme in der Pension. mehr anzeigen

