Christian Jessen

Moin, mein Name ist Christian und beschäftige mich mit der Börse seit 2016. Mit einem etwas holprigen Anfänger Start, habe ich seit dem Juni 2019 ein digitales Tagebuch verfasst, was man in meinem Blog mitverfolgen kann, wie ich auf den Markt reagiere und welche Beweggründe dahinter stecken. Ich bin eigentlich im Daytrading Bereich tätigt, aber das Konzept von Wikifolio finde ich recht spannend und will meine Performance auch hier unter Beweis stellen. Meine Handelsidee beruhen auf der Technische Analyse und schaue mir interessant aufkommende Formationen an und Handel dann dementsprechend.

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre