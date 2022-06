Peter Kerling

Das Interesse für Aktien entwickelte sich bei mir schon während der Schulzeit. So fiel mir die Berufswahl nicht schwer. Nach erfolgreicher Ausbildung zum Bankkaufmann entschied ich mich aber zunächst für eine "seriöse" Banklaufbahn mit dem Ziel Firmenkundenberatung. Von meiner beruflichen Erfahrung als Bankbetriebswirt und bei der Finanzierung von Unternehmen, profitiere ich natürlich auch privat, wenn es darum geht Investments zu analysieren und Risiken und Chancen zu identifizieren. In den letzten Jahren hat mein Engagement an den Kapitalmärkten stetig zugenommen und zwischenzeitlich verdiene ich mit dem Handel von Wertpapieren meinen Lebensunterhalt. Vorzugsweise handele ich Aktien, Hebelzertifikate, CFDs, Futures, Devisen, Kryptowährungen und Commodities. Bei meiner Anlagestrategie unterscheide ich zwischen langfristigen Anlagen (z.B. Dividenden- und Substanzwerte) und diversen kurzfristigen Tradingstrategien. Wichtig sind mir eine breite Diversifizierung und eine hohe Cashquote um auch an Crashs, die regelmäßig in verschiedenen Assetmärkten stattfinden, profitieren zu können. Mit Wikifolios beschäftige ich mich schon seit längerem und nutze diese, um Anlageentscheidungen auf mehrere Trader und Strategien zu streuen und den entsprechenden Research- und Arbeitsaufwand zu delegieren. Dabei bieten WFs ein hohes Maß an Transparenz. Auch haben steuerliche Gründe zunehmend eine Rolle gespielt. Insbesondere Dachwikifolios ermöglichen es, Umschichtungen und Strategieänderungen vorzunehmen ohne die Gewinne versteuern zu müssen, solange diese im WF verbleiben. mehr anzeigen

