Ich bin Entwicker für künstliche Intelligenz in Frankfurt am Main. Hier durch beschäftige ich mich sehr viel mit Programmiersprachen und Mikroarchitekturen. Ich versuche die Qualität meiner Investmententscheidungen durch mein Fachwissen zu verbessern. Es ist möglich, dass ich in Wertpapieren aus meinen Wikifolios Privat investiert bin. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Treue Anleger