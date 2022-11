FinancialEngine

Seit Mitte der 90er-Jahre investiere und Swing-trade ich erfolgreich mit meinem Kapital und dessen enger Familienmitglieder - Schwerpunkt: Aktien und ETFs. Ab 2004 kamen Währungen hinzu. Jedoch ist dieser Bereich mittlerweile in den Hintergrund gerückt. Denn 2017 begann ich mit dem Sim-Trading von E-mini NASDAQ 100 Futures. Zwei Jahre später gab sich die CME Group endlich einen Ruck und brachte Micro-Futures, die sich auf Indizes beziehen, an den Markt...da war die Zeit gekommen, meine Systeme scharf zu schalten. Auf www.wikifolio.com werde ich nun über längere Zeit unterschiedliche Strategien testen, um herauszufinden, ob die wiki-Technologie insbesondere in Stress-Zeiten hinreichend verlässlich ist. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre