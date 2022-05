FinanzMuffin

Zum ersten Mal habe ich 2012 als Kind von Aktien und der Börse gehört. Ich war sofort von der Idee fasziniert, einen kleinen Teil an einem großen Unternehmen zu besitzen und von dessen Entwicklung zu profitieren. Es dauerte nicht lange bis ich eine Möglichkeit gefunden hatte, wenn auch zuerst nur fiktiv, in die Unternehmen zu investieren, die mich begeisterten. Damals in Form eines Börsenspiels zusammen mit Freunden. Während meine Freunde etablierte deutsche Unternehmen, wie BMW oder die Commerzbank, in ihr Depot holten, setzte ich auf Unternehmen wie Apple oder Walt Disney. Im Nachhinein betrachtet, war dies sicherlich reines Glück, doch damals war ich überzeugt von den erstklassigen Produkten dieser Unternehmen. Mit echtem Geld investierte ich dann Anfang 2018 zu ersten Mal. Seither habe ich vieles an und durch die Börse gelernt. Nun möchte ich den nächsten Schritt wagen und meine Investment-Ideen auch mit anderen Leuten außerhalb meines Freundeskreises teilen. Hinweis nach § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Die hier genannten Finanzinstrumente stellen weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Investments in Aktien, ETF´s und anderen Finanzprodukten unterliegen jederzeit marktüblichen Schwankungen. Es besteht auch ein Totalverlustrisiko des Investments. Eine Haftung für entstehende Vermögensverluste besteht nicht. Zuletzt weist der Verfasser daraufhin, dass er selbst Positionen in den behandelten Aktien halten kann. mehr anzeigen

