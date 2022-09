M.Sc. Wirtschaftswissenschaften; durch Berufserfahrung im Investment Banking und Private Equity/Venture Capital zum Investieren gekommen und Unternehmensbewertungen "on the job" angewendet. Seit 2018 begeisterter Investor in Wachstumsaktien, insbesondere im Technologiebereich (SaaS, Payments, Cybersecurity, E-Commerce, Semiconductors). Fokus auf Buy-and-hold, langfristigem Marktpotenzial und starkem Management. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre